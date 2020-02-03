بالفيديو: مطلق السلطان يوجه رسالة شديدة اللهجة للكويتيين.. ويثير حالة غضب

أثار نجم السوشال ميديا السعودي مطلق السلطان حالة من الجدل والغضب، بعد نشره فيديو وجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى عدد من الكويتيين كانوا قد انتقدوا الحفلات التي أقيمت مؤخرا في السعودية.

وتعرض السلطان لهجوم غير مسبوق من قبل عدد من رواد السوشال ميديا، بسبب طريقة كلامه في الفيديو؛ ما أثار حالة كبيرة من الغضب الشديد.

وكشف مطلق في رده على أحد التعليقات التي وصلته عبر الفيديو حول الإعلامية الكويتية مي العيدان، وكيف سيكون ردها عليه، أنه دخل سابقا في الخلاف معها وقامت بحظره سابقا.

في المقابل، عبر عدد من السعوديين عن رفضهم لطريقة نجم السوشال ميديا، مؤكدين أنه لا يحق لأحد أن يؤرق العلاقة بين الشعبين، رافضين طريقته ومطالبينه بالاعتذار للشعب الكويتي الشقيق.

يما تعرض مطلق السلطان للسخرية بسبب أسلوبه في الحديث، متسائلين عن من يكون؟ وما هي إنجازاته التي تؤهله للحديث عن شعب كامل، ومُهاجمة الآخرين؟

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات قديمة له، فيما علق بعضهم أنهم لم يكونوا يعرفون من هو مطلق السلطان حتى ظهر هذا الفيديو وبدأ الجميع بتداول اسمه ونشر فيديوهات وصور قديمة له.

ومع انتشار العديد من التعليقات المدافعة والرافضة لما قاله السلطان، طالب عدد من الجمهور أن يتم تجاهل الفيديو ورفض تداوله، تأكيدا على الترابط الكبير بين الشعبين السعودي والكويتي.

يشار إلى أن مطلق السلطان هو نجم سوشال ميديا سعودي، برز خلال السنوات الماضية بسبب اتباعه خطا خاصا به في هذا المجال، ونشره جميع التعليقات والرسائل التي يريد إيصالها بطريقة كوميدية، كما اقتحم السلطان عالم الموضة بنشره العديد من الصور الخاصة به يظهر فيها بإطلالات مختلفة ومميزة.

ويعد مطلق من أكثر الشخصيات إثارة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يرى البعض أن لوسامته دورا كبيرا في انتشاره بين مستخدمي السوشال ميديا خاصة من فئة المراهقين.

وفي الوقت الذي يحظى به بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب، يعدونه الكثيرون أنه مثال سيئ للأطفال والذين يقتدون به، مطالبين بضرورة الحد من انتشار مثل هذه النوعية من الفيدوهات لتأثيرها السلبي على جيل الشباب.