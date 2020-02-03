شاهد: دموع ابنة مريم حسين ووالدتها تفطر قلوب الجماهير

لا تزال توابع قضية مريم حسين مستمرة بعد تنفيذ حكم حبسها أول أمس، ونشرت والدتها فيديو كشفت به تأثر حفيدتها وبكائها بعد حبس والدتها مريم حسين.

ونشرت والدة مريم حسين عدة فيديوهات وتعليقات على حساب ابنتها بسناب شات بعد تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر في حق ابنتها مريم حسين، ووجهت عدة رسائل إلى الجمهور وناشدت الافراج عن ابنتها وقالت إن ابنتها مظلومة في القضية التي تسببت في حبسها.

ولكن ما لفت الانظار في تعليقات والدة مريم حسين هو بكاء حفيدتها بجوارها ونشرها صور لها وهي تبكي بعد حبس والدتها، وهو ما أثار الجدل على مواقع التواصل، وتعاطف البعض مع مريم حسين بسبب فيديو ابنتها، في حين هاجم البعض تصرف والدتها الذي اعتبروه استغلالاً للطفلة في القضية ولجلب التعاطف مع ابنتها.

وتصدرت مريم حسين لمواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب صدور الحكم النهائي في قضيتها مع صالح الجسمي وذلك بعد عامين وأكثر من تداول القضية في المحاكم والتي انتهت بحبس مريم حسين لمدة شهر وإبعادها من البلاد وبراءة صالح الجسمي وذلك في قضايا السب والتشهير المتبادلة.