بالصور: إطلالة جذابة لـ هيفاء وهبي في المكسيك

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صور جديدة عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ونالت بها إعجاب الكثير من جمهورها.

وتستعد هيفاء اليوم، لإحياء حفل غنائي في المكسيك للجاليات العربية، وظهرت في إطلالة جذابة بفستانا قصيرا من الأمام ويجمع بين اللون البرتقالي والأسود والبنفسجي.

وعلقت هيفاء قائلة: “أحب مدينة المكسيك .. حفلة الليلة”.

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