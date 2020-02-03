شاهد.. منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

وجهت الفنانة منة فضالي رسالة لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت" فضالي" مجموعة صور جديده لها وعلقت

عليها: "كن شاكرًا عندما لا يعطيك الله كل شيء لأن أحيانًا مش كل حاجه أنت عاوزها بتكون خير ليك، الله هو خالقك الوحيد".

الجدير بالذكر أن الفنانة منة فضالي تستعد لطرح فيلم "طلعت حرب" بطولة أحمد وفيق، عبير صبري، شيري عادل، أحمد مجدي، محمد عادل.