شاهد.. هيدي كرم لجمهورها: اضحك ومتستسلمش

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة من أحدث جلسات تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علقت هيدي على الصورة قائلة: "اضحك ومتستسلمش كل واحد مننا يمتلك يوم محب"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية. المنشور متمنين لها دوام النجاح والتفوق في حياتها الفنية والشخصية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18"، ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري، تأليف محمد أبو السعد، بطولة حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوى خطاب، محمود البزاوي. حسن الرداد، ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوى خطاب، محمود البزاوي.

تدور أحداثه حول حمزةرجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها على طريقته الخاصة عندما يمل منها، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في الوقت نفسه، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لاستهتاره وتلاعبه بالنساء.

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