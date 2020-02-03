بعد فيلم "عيش حياتك".. تعرّف على أحدث أغاني ساندي

طرحت الفنانة ساندي عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، أجدد أغنياتها "طبع الشتا"، التي صُورت فيديو كليب، وتعد هذه من ضمن أغنيات ألبومها الجديد "اثنين في واحدة"، الذي يضم 8 أغاني تتنوع بين الدراما، والرومانسي، والهاوس، منها " زي التمثال، خشبة مسرح، ريموت حياتك، طبع الشتا، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، كان عادي، كيس أسود".

أغنية "طبع الشتا"، كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل،

وتوزيع وإخراج كريم عبدالوهاب، وتعاونت المطربة ساندي في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين ومنهم جمال الخولى، وأسامة محرز، وأحمد المالكي، وسلمى رشيد، ومحمد أبو القاسم، ومحمد يحيى، وهيثم نبيل، وشريف إسماعيل، ومحمد خلف، وعلاء الراوي، وأحمد برازيلي، وهاني يعقوب، وهاني ربيع، وكريم عبدالوهاب، وأحمد عبدالسلام، وقد لحنت الفنانة ساندي، للمرة الأولى أغنية من أغنيات ألبومها وهي "زي التمثال".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي هو فيلم "عيش حياتك" مع النجم سامح حسين، وتدور قصته حول شخص يمر بأزمة كبيرة فى حياته، فهو كان ناجحًا فى الماضى على المستوى الشخصى والعملى، ويعيبه أنه روتينى، ويخاف من التجديد وتطورات الحياة، مما يؤدى إلى تدمير حياته الأسرية وانفصاله عن زوجته، التى ترتبط بعدها بشخص آخر يعمل في مجاله نفسه، ولكنه ناجح عمليًا، ويسعى سامح حسين لاستعادة ابنه إلى أحضانه بعدما فضل الحياة مع زوج والدته.