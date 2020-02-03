بعد انتشار شائعة وفاتها.. معلومات لاتعرفها عن منال سلامة



أنتشر خلال الساعات الأخيرة، شائعة وفاة الفنانة منال سلامة، ماجعلها تتصدر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي ومؤشر البحث العالمي "جوجل".

منال سلامة تنفى شائعة وفاتها



ولكن سرعان ما نفت منال الخبر عقب تداولة على مواقع السوشيال ميديا، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وقالت منال خلال الفيديو : "أنا سعيدة بخبر موتي ده جدا علشان



وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن الفنانة منال سلامة:



شفت أصحابي اللي بيحبوني خافوا عليا إزاي وتليفوني مبطلش رن وجوزي جاله سيل من التليفونات وأنا حية أرزق وبحبكم جدا".

كانت بدايتها الفنية في عام

Advertisements

1985 خلال مسرحية حملت اسم «الزير سالم».



لكن بدايتها كمحترفة خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991.



واستمرت عبر مشاركتها بالعديد من الأدوار خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995 مع الفنان نور الشريف.



في عام 2010 عينت كمسئولة إدارة تسويق «البيت الفني للمسرح المصري».



تعتبر من عائلة فنية، حيث انها ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، وهي متزوجة من المخرج عادل أديب.