عرض "أفراح القبة" على مسرح العائم الصغير

يعرض في السابعة مساءً "أفراح القبة" على مسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك يوميًا ما عدا الثلاثاء، ومن المقرر أن سعر التذكرة خمسين جنيهًا.
العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد
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