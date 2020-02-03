فيلم 1917 ينال حصة الأسد في البافتا..وفيلم The Irishman صدمة الحدث

ميرنا وليد - بيروت - أقيم يوم أمس حفل توزيع ​جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون​ (​بافتا​) ونال المخرج سام منديز ”1917“ للمخرج سام منديز حصة الأسد حيث حصد سبع جوائز وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج وفيلم بريطاني رائع وتصميم الإنتاج والصوت وتصوير سينمائي ومؤثرات بصرية خاصة.

وإنها المرة الأولى التي ينال فيها المخرج المذكور جائزة ضمن حفل ​البافتا​.

وكانت المفاجأة أن فيلم وخرج فيلم ”الأيرلندي“ The Irishman بطولة آل باتشينو وروبرت دي نيرو للمخرج مارتن سكورسيزي لم ينل أي جائزة رغم أنه كان مرشحاً لعشر جوائز.

ونورد لكم أدناه لائحة الجوائز كاملةً:

أفضل ممثل سينمائي في دور رئيسي: واكين فينيكس عن جوكر.

أفضل ممثلة عن دور رئيسي: رينيه زلويغر عن جودي

أفضل ممثل سنيمائي في دور مساعد: براد بيتعن دوره في فيلم ”ذات مرة في هوليوود“ (وانس آبون آتايم إن هوليوود).وتجدر الإشارة أن زميلته في بطولة العمل مارغوت روبي نالت نيابةً عنه الجائزة.

أفضل ممثلة سينمائية بدور مساعد:لورا ديرن عن فيلم marriage story

أفضل فيلم غير ناطق باللغة الانكليزية وجائزة أفضل سيناريو أصلي : فيلم parasite

أفضل تصميم أزياء:little women

أفضل شعر وأزياء :bombshell

أفضل فيلم وثائقي: for sama

أفضل نجم صاعد بتصويت الجمهور:مايكل وارد ممثل top boy وblue story

أفضل مونتاج:فيلم فورد وفيراري

ونال آندي سركيس جائزة المساهمة البريطانية المميزة في السينما، من قبل زميله في فيلم لورد أوف ذا رينغز، إيان ماكيلين.

ونالت المنتجة كاثلين كينيدي أعلى وسام من خلال جائزة الزمالة.