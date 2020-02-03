خاص- هذا ما كشفه وسام صباغ لـ"الفن" بعد تعرضه لحادث سير

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الممثل اللبناني ​وسام صباغ​ محبيه على حالته الصحية، بعد أن تعرض لحادث سير أمس، وأكد في حديث خاص لموقع "الفن" أن الحادث جاء بطريقة مفاجئة جداً، ولكن الحمدلله لم أتعرض للأذى الكبير، وإقتصر الامر على الجروح، وليس هناك أي شيء خطير".

وكان صباغ قد نجا من حادث سير تعرض له، وأصيب على إثره بجروح طفيفة، إستدعت نقله إلى المستشفى، وعلّق عدد من الفنانين متمنين الشفاء العاجل له، ومنهم الممثل اللبناني باسم مغنية، الذي كتب: "الحمد الله عسلامتك خيي وسام صباغ"، والممثل اللبناني فيصل أسطواني، الذي قال: "الحمد الله عسلامتك وسام ما ع قلبك شر.. عيوووون".

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