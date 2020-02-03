شبيهة جديدة لـ ميغان ماركل تصدم المتابعين-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأم أمريكية من ولاية ميسوري، أحدثت صدمة كبيرة بسبب الشبه الواضح بينها وبين ​ميغان ماركل​ زوجة الأمير هاري.

وبحسب ما نشرته مجلة "بوب ستار" الأمريكية، فإن ​أكيشا لاند​ والتي تدير حساب ابنتها الصغيرة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، قد نشرت صورة تجمعها بابنتها وهما ترتديان بلوزات متطابقة مكتوب عليها كلمة "حب"، كانت مجرد صورة من أم مُحبة لطفلتها، ولكن انهالت التعليقات بسبب الشبه الكبير بين أكيشا وبين ميغان ماركل، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنها قد تكون توأمها، أو أن توماس ماركل لديه أبناء آخرون.

وتعليقاً على الموضوع، قالت أكيشا خلال حديثها مع صحيفة " إي نيوز" إنها دائمًا تتلقى مثل هذه التعليقات وتأخذها على سبيل المدح والمجاملة، وأضافت أنه على الرغم من الشبه الكبير في الشكل بينهما، إلا أنها لا تستطيع مواكبة ميغان في التغييرات التي حدثت لها وتحولها من مواطنة وممثلة امريكية لفرد ملكي، وقالت أكيشا أيضًا أنه من الرائع أن يتم الخلط بينها وبين أحد أفراد العائلة المالكة.