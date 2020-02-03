منير خليفة يحتفل بالعشّاق في عيدهم

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة عيد العشاق، يستعد الفنان اللبناني ​منير خليفة​ لإحياء حفل في بلوبيري سكوير، ضبيه يوم 13 شباط/فبراير.

وكان آخر عمل غنائي قد طرحه منير في تموز/يوليو عام 2019 بعنوان "يلا".

وفي مسيرة منير خليفة العديد من الأغنيات بصوته الجميل بينها "يللي بحبو" و"بتبلش حياتي" و"المغوار" و"يا انتي يا".

وكان في السابق قد تحدث منير خليفة لموقع الفن عن مسيرته منذ البداية حيث قال :"بدأت الغناء في عمر الـ4 سنوات في المدرسة وعائلتي دعمت موهبتي منذ البداية، وأول أغنية رددتها هي "جرب نار الغيرة" للفنانة وردة الجزائرية، وتطورت الأمور الى أن إلتقيت بالموسيقار إحسان المنذر في عام 2015، وقدّمت أغنية "بتبلش حياتي"، من كلمات مارون روحانا، وبعد ذلك ثابرت وإعتمدت على نفسي وبدأت الغناء في الحفلات".

وتجدر الإشارة أن في مسيرة منير خليفة محطات من الترنيم في العديد من المناسبات الدينية.