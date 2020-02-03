ميرنا وليد - بيروت - نشرت صفحة المعجبين الخاصة بالفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ فيديو قصير لها برفقة زوجها السيد داني متري وهو يقبلها على خدها. هذا الفيديو حصد العديد من الاعجابات خصوصا ان زوج ميريام نادرا ما يظهر في الصور والفيديوهات حتى ان هناك بعض الاشخاص سبق ان روّجوا لخبر طلاقها بسبب قلة ظهوره الى جانبها.

ويبدو ان السيد داني يحب ان يحافظ على خصوصيته بعيدا عن شهرة زوجته الكبيرة وهذا خياره هو في التخفي معتبرا ان ذلك لا يؤثر أبداً على عمل ميريام وجماهريتها الكبيرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لزوج ميريام فارس وهو يقبلها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.