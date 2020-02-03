أوبرا وينفري تكره عيد الحب لهذا السبب!!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​ عن كرهها لعيد الحب، وذلك بسبب صديق "دمر" ذلك اليوم في مخيلتها.

وقالت:"العديد من الأشخاص يعتبرون بأن يوم الحب هو أكبر أيامهم ويستعدون له جيدا ويخططون له، لكنني لم أكن منهم منذ كنت متسابقة شابة في مسابقة ملكة جمال أمريكا للسود".

وأضافت خلال مقال لها نشرته إحدى المجلات تحت عنوان "ما أعرفه بالتأكيد": "كانت العديد من الفتيات الأخريات يتلقين الزهور والهدايا ممن المحبين، لكن صديقي في ذلك الوقت، بوبا - نعم اسمه الحقيقي - لم يرسل لي أي شيء"، وهو الأمر الذي جعل قلب وينفري حينها يتحطم.

وتابعت:"شعرت بالسوء حيال ذلك وشكوت أمري إلى متسابقة كانت معي، ولكنني بعدها وضعت هذه الحكمة في رأسي وقلت: أيها الفتاة، إذا وضع رجلك زهرة في عقلك، فلن تحتاجي إلى زهور تضعينها في مزهرية".