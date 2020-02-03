صورة لأحمد حلمي تستدعي تدخّل أحمد السقا ومحمد هنيدي

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد حلمي​ صورة له من داخل مصعد وكتب: "على فكرة أنا لا طالع ولا نازل أنا ‏بصور وخارج"‏

فعلق الممثل ​محمد هنيدي​ على الصورة: "أنت لابس ساعة في صباعك"، ليتدخل أحمد السقا ساخرًا من تعليق هنيدي ‏بصورة له ببدلة صفراء من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" ويكتب: "مش أحسن من اللي كان بيعمل ستارة بيتهم ‏بدلة"!‏

ليرد محمد هنيدي على السخرية بصورة للسقا من نفس الفيلم معلقًا عليها: "كريز كريز أحمر شفايف"، ليعلق أخيرا أحمد حلمي ‏ بصورة له من فيلم "الناظر" على لسان شخصية "عاطف" الشهيرة قائلًا: "شكرا". ‏

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