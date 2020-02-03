ريم البارودي متأثرة وتطل بلباس الإحرام-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ​ريم البارودي​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل الحرم المكي، أثناء أدائها لمناسك العمرة.

وبدت البارودي مرتديةً ملابس الإحرام باللون الأسود، فيما ظهر عليها التأثر بشكل واضح، وهي تقول:"من أحلي مكان في الكون.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

وكانت إعتذرت البارودي عن المشاركة في مسرحية "جوازة مرتاحة"، والتي كان من المقرر عرضها في نهاية الشهر الحالي.

وكتبت البارودي في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تم انسحابي واعتذارى نهائيا عن مسرحية جوازة مرتاحة، شكرا للجميع".

"جوازة مرتاحة" هي مسرحية كوميدية مأخوذة عن واحدة من أهم روايات شيكسبير المعروفة بإسم "ترويض النمرة"، من بطولة أحمد صفوت، هشام اسماعيل، ومنة عرفة، من تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.

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