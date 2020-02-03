انفصال باميلا أندرسون عن جون بيترز بعد زواج 12 يوما

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة الاميركية باميلا أندرسون انفصالها عن المنتج الاميركي جون بيترز بعد زواج استمر لـ12 يوماً وقالت أندرسون في بيان: "لقد تأثرت باعلاني خبر طلاقي أنا وجون، سنكون ممتنين جدا لدعمكما ونحن نأخذ بعض الوقت بعيدا لإعادة تقييم ما نريد من الحياة ومن بعضنا البعض"
وتابعت: الحياة هي رحلة والحب عملية منها، ومع وضع هذه الحقيقة العالمية في الاعتبار، قررنا بصورة متبادلة تأجيل إضفاء الطابع الرسمي على شهادة زواجنا ووضع ثقتنا في هذه العملية، شكراً لاحترامك لخصوصيتنا".
وكانت باميلا وجون بيترز قد أغرما ببعضهما قبل 30 عاما، وانفصلا ليعودا في 2018، وتزوجا في حفل خاص في 20 كانون الاول الماضي.
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