تراند اليوم : ممثلة عاشرت عنتيل هوليوود تفجر أغرب مفاجأة .. ليس لديه عضو ذكري !

كشف المدعية الممثلة جسيكا مان، في محاكمة هارفي وينشتاين الشهيرة، و البالغة من العمر 34 عاما، إنها التقت المنتج في أواخر عام 2012 أو أوائل عام 2013 ولم يضع وقتا حيث أخذها إلى جناحه بأحد فنادق لوس أنجلس وأقام معها علاقة، وقد اغتصبها لاحقا.

وقالت المدعية أنها اضطرت إلى استمرار هذه العلاقة لفترة طويلة خوفا منه.

وأضافت أمام المحكمة إنه يستخدم مقويات جنسية، مشيرة إلى أنها تعتقد أنه مزدوج الجنس لديه عضو تناسلي أنثوي، وليس لديه خصي.

ودافع محامو وينشتاين بأنها كانت ترسل له رسائل غزل بالبريد الإلكتروني مما يثبت أن العلاقة كانت بالتراضي.

وفضيحة هارفي وينشتاين الجنسية هي قضية رأي عام كشفت عن مضايقات واعتداأت جنسية منسوبة إلى المنتج والمخرج السينمائي الأمريكي هارفي وينشتاين، الذي حقق شهرة عالمية كمنتج أفلام مستقل وشريك مؤسس لشركتي أفلام ميراماكس ووينشتاين المتخصصتين في مجال صناعة السينما الأمريكية، حيث اتهمته أكثر من 80 امرأة بسوء السلوك الجنسي

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وفي أكتوبر 2017، كشفت صحيفتي نيويورك تايمز والنيويوركر أن عشرات النساء اتهمن وينشتاين بالتحرش الجنسي أو الاعتداء الجنسي أو الاغتصاب على مدى 30 سنة على الأقل. لكن اتهام العديد من الشخصيات البارزة في صناعة السينما وينشتاين بمضايقات واعتداأت جنسية مماثلة أثار ضجة ولغطا إعلاميا كبيرا في واجهة الأحداث اكتفى خلالها وينشتاين بنفي اقامته أية علاقة جنسية غير رضائية.

وبعد فترة وجيزة من الكشف عن سلسلة الاتهامات الأولى بالتحرش الجنسي، تمت الإطاحة بهارفي وينشتاين من شركته الخاصة وينشتاين، كما طرد من أكاديمية فنون السينما والعلوم وغيرها من الجمعيات المهنية. وتجري حاليا تحقيقات جنائية في دعاوى قضائية ضده تقدمت بها ست نساء في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن .

وباعتباره شخصية مؤثرة في مجال صناعة السينما الأمريكية فقد أدت التداعيات الدولية لهذه القضية التي تم الترويج لها بشكل كبير، في جميع أنحاء العالم إلى العديد من المظاهرات النسوية والتعبئة الاجتماعية الضخمة على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى إتهام العديد من الشخصيات العامة النافذة والإطاحة بالعديد منهم من مواقعهم في قطاعات متعددة مثل وسائل الإعلام والسياسة والترفيه. كما قادت القضية عددا مخمليا من النساء إلى تبادل تجاربهن الخاصة بالاعتداء الجنسي أو التحرش أو الاغتصاب على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج أنا أيضاً ومن آثار الفضيحة اطلاق مسمى “تأثير وينشتاين” (Weinstein effect) على أي رجل نافذ في مختلف الصناعات.

في أكتوبر 2017، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ونيويوركر أن عشرات النساء اتهمن منتج الأفلام الأمريكي هارفي وينشتاين بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على مدى 30 سنة على الأقل. واتهمت أكثر من 80 امرأة في صناعة السينما وينشتاين بمثل هذه الأفعال.

ونفى وينشتاين “أي جنس غير رضائي”. بعد فترة وجيزة من تقارير محطات الأخبار المحلية عن مزاعم وينشتاين، تم فصله من شركة وينشتاين، وطرده من أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية والجمعيات المهنية الأخرى، واختفى من الرأي العام.