شاهدوا بعد إلقاء القبض عليها.. والدة مريم حسين توثق بكاء حفيدتها لفراق أمها

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 12:53 مساءً - بعد إلقاء القبض على الممثلة المغربية ​​مريم حسين​​، في القضية التي أقامها ضدها الإعلامي ​​صالح الجسمي​​ بتهمة “هتك العرض بالرضا” مع المغني الأميركي ​تايغا​، وناشدت والدة مريم الفنانة الإماراتية ​أحلام​ للتدخل للصفح عن ابنتها و كانت احلام قد دخلت في محاولة للتصالح بين صالح الجسمي و مريم حسين منذ فترة و أقحمت شقيقه حسين في المصالحة لكن قوبل طلبها بالرفض من قبل الطرفين.

ووثقت والدة مريم عبر مقطع مصوّر حفيدتها وهي تبكي بشدة لفراق والدتها وذلك في خطوة حاولت أن تستعطف من خلالها الجمهور.

كما كتبت عدة منشورات عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي ناشدت من خلالها اهل الخير في الامارات بالعفو عن ابنتها كرمى عيون ابنتها الصغيرة المقيمة معها.

و تم توقيف مريم حسين على خلفية إصدار محكمة جنح دبي حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف، بإبعادها عن الإمارات، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر واحد، وذلك في قضية هتك الاعراض بالتراضي.