شاهد .. زواج فتاة كويتية من شاب ياباني يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 12:53 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعقد قرآن شاب ياباني على فتاة كويتية والذي أثار الجدل بين المتابعين .

فانقسمت التعليقات بينهم ما بين مؤيد ومعارض على ذلك .. فرأى المؤيدون أن الحب يتجاوز جميع الحدود الجغرافية والثقافية وجاءت التعليقات التي تبارك لهم الزواج وتتمنى لهم حياة سعيدة .

أما المعارضون فاعتبروا أن هذا الزواج مصيره الفشل وأرجعوا السبب في ذلك إلى اختلاف العادات والتقاليد واللغة بينهم .. بالإضافة إلى المشاكل التي ستواجهها الزوجة مستقبلا إذا أرادت أن يحصل أبناؤها على الجنسية الكويتية .