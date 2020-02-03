تعرف على 3 أنواع من الفيتامينات الهامة تحمي أطفالك من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 12:53 مساءً - نصح خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا البروفيسور ” سابتاواتي باردوسونو ” على ضرورة زيادة قدرة الأطفال على التحمل من خلال التغذية السليمة والنظيفة وإجراءات الحماية والوقاية فهم أقل قدرة على التحمل وأكثر عرضة للفيروسات بما في ذلك فيروس كورونا .
وقال إنه يجب تزويدهم بثلاث فيتامينات أساسية وهي فيتامين ” سي ” وفيتامين ” د ” وفيتامين ” أ ” .. وتناول شرح مميزات كلا منهم بشكل مختصر في دورها للوقاية من الفيروسات .
1- فيتامين سي : هو أحد مضادات الأكسدة القوية والذي يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم وكذلك تعزيز نظام المناعة .. وأشار البروفيسور باردوسونو إلى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي وهي : الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبرتقال والجوافة .
2- فيتامين د : أشارت جميع الأبحاث العالمية إلى أن حوالي50% من الأشخاص في العالم يعانون من نقص فيتامين د .. ويمكن الحصول على فيتامين ” د ” من الشمس كما يمكن أيضا الحصول عليه من البيض والأسماك والفطر والحبوب .
3- فيتامين أ : يعمل على تعزيز مناعة الطفل ونموه وقال البروفيسور أن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ” أ ” هي الأسماك والجبن والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة .
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