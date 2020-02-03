"باد بويز فور لايف" يحتفظ بصدارة إيرادات السينما الأمريكية

الإثنين 3 فبراير 2020

احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف"، وهو الجزء الجديد من سلسلة أفلام "باد بويز"، للأسبوع الـ3 بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية، محققاً 17.7 مليون دولار.



والفيلم بطولة ويل سميث، ومارتن لورنس، وفانيسا هادجنز، ومن إخراج عادل العربي، وبلال فلاح.

كما احتفظ فيلم الدراما الحربي "1917" بالمركز الـ2 مسجلاً 9.7 مليون دولار، وهو من بطولة دين تشارلز تشابمان، وجورج ماكاي، وأندي أبولو، ومن إخراج سام منديز.

Advertisements

وظل فيلم المغامرات الكوميدي "دوليتل" في المركز الـ3، مسجلاً 7.7 مليون دولار، وهو من بطولة روبرت داوني جونيور، وأنطونيو بانديراس، ومايكل شين، وإيما طومسون، ورامي مالك، ومن إخراج ستيفن جاجان.

وجاء فيلم الإثارة والرعب الجديد "جريتل أند هانسيل في المركز الـ4، بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار، والفيلم من بطولة صوفيا ليليس، وسام ليكي، وتشارلز بابالولا، ومن إخراج أوز بيركنز.

وتراجع فيلم الحركة والجريمة "السادة المحترمون" (ذا جنتيلمن) من المركز الـ4 إلى المركز الـ5، هذا الأسبوع محققاً إيرادات بلغت 6 ملايين دولار.

والفيلم بطولة ماثيو ماكدوي، وتشارلي هودام، وهنري جولدينج، وميشيل دوكيري، ومن إخراج جاي ريتشي.