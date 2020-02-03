محمد هنيدي يسخر من صورة أحمد حلمي.. وأحمد السقا يتدخل

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم أحمد حلمي، على حسابه الخاص بـ”تويتر” صورة ساخرة أراد أن يداعب بها جمهوره، حيث ظهر وهو في مصعد يلتقط لنفسه صورة سيلفي، وعلق عليها قائلاً: “على فكرة أنا لا طالع ولا نازل. أنا باتصور وخارج”.

لكن الفنان محمد هنيدي لم يترك الصورة تمر مرور الكرام دون أن يضع لمسته الفكاهية عليها فرد عليه في التعليقات قائلاً: “إنت لابس ساعة في صباعك” بسبب حجم الخاتم الكبير.

ولم يتوقف الأمر بينهما على ذلك حيث تدخل الفنان أحمد السقا الذي اعتاد مؤخراً الرد والتواصل والتفاعل مع زملائه النجوم على تويتر، ليعلق على هنيدي مستعينًا بصورته في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” ببدلته الصفراء قائلاً: “مش أحسن من اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة”، فما كان من هنيدي إلا أن رد اللعبة للسقا بصورة من نفس الفيلم وهو يغني “كريز كريز أحمر شفايف”، ليختتم حلمي اللعبة كما بدأها بصورته الشهيرة من فيلم الناظر وهو يقول “شكرًا”.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم “خيال مآتة” لم يحقق النجاح الذي كان متوقعاً له حيث لم يحقق سوى 40 مليون جنيه فقط في شباك التذاكر، وشارك في بطولته حسن حسني، بيومي فؤاد، منه شلبي، وعدد كبير من الفنانين.