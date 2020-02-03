زوجة محمود العسيلي تثير الجدل بصورتها وسخريتها منه

متابعة بتجــــــــرد: أثارت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، زوجة المطرب محمود العسيلي الجدل بين جمهور زوجها، بعدما نشرت صورة لها على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” ظهرت فيها وهي تجلس بروب الاستحمام على حافة ما يشبه حوض السباحة ويظهر العسيلي من أسفل الزجاج وهو يسبح في الماء، وعلقت على الصورة ساخرة منه بقولها: “بايت في الأوضة التانية”، ثم أتبعت التعليق بهاشتاج “امرأة قوية ‏ومستقلة”.

وعلق الكثير من الجمهور على الصورة حيث قال أحد المتابعين: “هو بيغرق ولا إيه”، فيما علق آخر بقوله: “هو محطوط في غسالة وأنت قافلة عليه ولا إيه”.

يذكر أن العسيلي عقد قرانه وزفافه مؤخراً على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، في حفل أقيم بمدينة الإسكندرية اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وبعدها سافر الثنائي لقضاء شهر العسل والذي قضاه متنقلاً في عدة دول، وأعلن العسيلي أمس (الأحد) انتهاء شهر العسل وعودته إلى مصر لمباشرة أعماله وحفلاته الفنية التي كان أجلها بسبب زفافه.