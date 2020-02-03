بالفيديو – شقيقة دنيا بطمة تواجه والدة حلا الترك وتعايرها بنزع الحجاب

متابعة بتجـــــــــرد: وجهت شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة إلى والدة الفنانة الشابة حلا الترك بعد كشف الأخيرة تعرضها للتهديد وابتزازها بأولادها.

وأشارت إلى أن السابر أرسلت إليها من يهددها ويطالبها بالاعتذار. وقالت إنه لا يمكن توجيه التهديد إليها وأضافت: “مو سارة لي تتهدد… دنيا بطمة تاج راسكم”.

وهددت بدورها كل من يتعرض لشقيقتها بالسوء. وذكرت والدة حلا بأنها نزعت الحجاب معتبرة أنها قامت بأعمال غير لائقة بعد ذلك.

وأحدث المقطع الذي قام بتسجيله نجم المواقع المعروف باسم ريان جيلر ضجة كبيرة جداً على الحسابات التي تناقلته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وحقق على أحدها أكثر من 6 آلاف مشاهدة.

ويأتي هذا بعد ظهور السابر في فيديو في وقت سابق كشفت فيه خلال لقاء مباشر مع متابعيها أنها تعرضت للتهديد وللابتزاز. كما أظهرت تأثرها الشديد أثناء التحدث عن أولادها ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء. وتوجهت إلى امرأة لم تسمها بالقول إنها عاشت إلى جانبها سنوات وأنجبت أولاد ولا تستحق المعاملة السيئة.