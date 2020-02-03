بالمستندات – محامية أحمد الفيشاوي تكشف مفاجأة مدوية في قضية حضانة إبنته

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات صحافية، تقديمها مستندات تثبت سقوط حضانة هند الحناوي مطلقة موكلها عن ابنتهما بسبب صدور حكم جنائي بحبسها، بالإضافة إلى مستندات أخرى تؤكد أن لينا ظلت في انجلترا طيلة خمس سنوات، وهو ما يعني عدم تطبيق حق الرؤية للفيشاوي والذي قضت به المحكمة مما يسقط عنها حضانة ابنتهما.

وأضافت محامية الفيشاوي أن مغادرة هند من مصر إلى انكلترا بالتحديد جاء من منطلق أنها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية البريطانية وليس من أجل تلقي لينا التعليم، إلى جانب هروبها من حكم قضائي بعدما ضبطت في حالة سكر على الطريق، وقالت: “إقامة لينا مع والدتها بانكلترا هي إقامة غير قانونية وغير شرعية بعد سقوط حضانتها بحكم ضم الصغيرة للجده للأم، والصادر بتاريخ ٢٩ أيار (مايو) 2017، والجدة تتواجد بمصر دون لينا لذا تسقط الحضانة”.

وأكدت أن الفيشاوي توجه بعدة إنذارات للجدة من أجل تنفيذ حكم ضم لينا، ولكنها لم تنفذ أياً منها وسافرت لينا إلى الخارج ولم يرها والدها منذ خمس سنوات.