- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت سناء لحظي محامية الفنان أحمد الفيشاوي في تصريحات صحافية، تقديمها مستندات تثبت سقوط حضانة هند الحناوي مطلقة موكلها عن ابنتهما بسبب صدور حكم جنائي بحبسها، بالإضافة إلى مستندات أخرى تؤكد أن لينا ظلت في انجلترا طيلة خمس سنوات، وهو ما يعني عدم تطبيق حق الرؤية للفيشاوي والذي قضت به المحكمة مما يسقط عنها حضانة ابنتهما.
وأضافت محامية الفيشاوي أن مغادرة هند من مصر إلى انكلترا بالتحديد جاء من منطلق أنها متزوجة من رجل مصري يحمل الجنسية البريطانية وليس من أجل تلقي لينا التعليم، إلى جانب هروبها من حكم قضائي بعدما ضبطت في حالة سكر على الطريق، وقالت: “إقامة لينا مع والدتها بانكلترا هي إقامة غير قانونية وغير شرعية بعد سقوط حضانتها بحكم ضم الصغيرة للجده للأم، والصادر بتاريخ ٢٩ أيار (مايو) 2017، والجدة تتواجد بمصر دون لينا لذا تسقط الحضانة”.
وأكدت أن الفيشاوي توجه بعدة إنذارات للجدة من أجل تنفيذ حكم ضم لينا، ولكنها لم تنفذ أياً منها وسافرت لينا إلى الخارج ولم يرها والدها منذ خمس سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات – محامية أحمد الفيشاوي تكشف مفاجأة مدوية في قضية حضانة إبنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.