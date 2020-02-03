هذا هو السبب الحزين الذي جعل أديل تخسر وزنها وتغير شكلها

متابعة بتجـــــــــرد: أحدثت النجمة العالمية أديل ضجة كبيرة مؤخراً بسبب خسارتها مع يقرب من 20 كيلوغراماً من وزنها وتغير شكل وجهها تماماً.

وتمكنت من ذلك من خلال اتباعها نظاماً غذائياً يعرف باسم SirtFood إضافة إلى ممارستها تمارين البيلاتس وغيرها تحت إشراف مدربين رياضيين مرموقين.

أما سبب هذا التغيير الكبير فكشفته في مقابلة أجرته معها مجلة People الأميركية مؤخراً. وقالت إنها عاشت ظروفاً صعبة بعد انفصالها عن والد طفلها.

وأضاف مصدر مقرب منها للمجلة أنها لم تكن تشعر بأنها بخير وأنها رأت أن عليها تغيير أمر ما في حياتها، لافتة إلى أنها أرادت أن تصبح الأم الأكثر تمتعاً بالصحة.

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وتابع: “لم يكن هدفها خسارة الوزن. لكنها توصلت إلى ذلك من خلال تناول الأطعمة الصحية والتخلي عن بعض العادات الغذائية السيئة”.

واشار إلى أنها اعتمدت نظاماً يقوم بشكل أساسي على تناول أطعمة مثل التفاح والصويا والحمضيات والبصل وشاي الماتشا وزيت الزيتون.

وتابع المصدر: “هي تحب التغيير الذي طرأ على شكلها. تبدو أكثر ثقة بنفسها وهي ترتدي الملابس بطريقة مختلفة. باختصار هي الآن سعيدة”.