هند البحرينية تغني ذكرى: ما فيني شي

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت الفنانة هند البحرينية أغنية الفنانة الراحلة ذكرى “ما فيني شي” بصوتها وذلك بعد أن أعلنت مؤخراً عن انتهائها من تسجيل مجموعة من أغاني ذكرى.
أغنية “ما فيني شي” طرحتها الفنانة الراحلة ذكر في عام 1999 وهي كلمات تركي، ألحان طارق محمد، تسجيل سيروز استديو.
تجدر الإشارة إلى أن هند البحرينية كانت قد طرحت مؤخراً أغنية جديدة تحمل اسم “هدية” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب”.
الأغنية من كلمات فهد التوم، ألحان حمد القطان، توزيع براك المطوع، مكس وماستر منتظر الزاير، ايقاع عبدالله البلوشي، عود وكمان علي الجمالي وجيتار مصطفى اصلان.
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