خاص- ماريتا الحلاني في مكانٍ واحدٍ مع ليال راجحة

علم موقع “الخليج 365” أن الفنانة ماريتا الحلاني تستعد لتصوير فيديو كليب جديد لها يوم غد الثلاثاء تحت ادارة المخرجة ليال راجحة التي اختارت مدينة بيروت لتصوير الأغنية الجديدة في مكان واحد فقط.

ماريتا اختارت هذه المرة أغنية درامية وليست إيقاعية وهي من كلمات والحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

لم تحدد ماريتا تاريخ إصدار الكليب ولكن قد تطرحه أواخر هذا الشهر مع مراعاة الظروف الراهنة التي قد تحصل في لبنان.

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اذا الجمهور على موعد مع عمل فني جديد لا شك في انه سيكون مختلفاً مع المخرجة ليال راجحة التي وقعت افلامًا سينمائية ناجحة خلال السنوات الماضية بعدما بدأت مسيرتها بالاعمال المصورة التي تعود اليها غدا مع ماريتا بعدما تعاملت سابقاً مع اسماء ناجحة في لبنان.

آخر أعمال ماريتا تتر مسلسل “بردانة انا” (كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني) الذي بدأ عرضه قبل انتفاضة 17 تشرين الأول الفائت ولكنه جُمّد بعد عرض عدة حلقات منه.

نذكر أن ماريتا الحلاني كانت قد طرحت ألبومها الغنائي كان في شهر آب 2018، حمل أسمها، وتضمن 10 أغنيات، تعاونت فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.