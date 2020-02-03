ومن الحب ما قتل.. مشاهير قتلوا على يد معجبيهم! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يحظى المشاهير باهتمام كبير من الناس، فبعض المعجبين يتمنون لو كان بإمكانهم معرفة المزيد عن تفاصيل حياة المشاهير، من ملابسهم واكسسواراتهم الى قصات شعرهم وتسريحاتهم، وصولاً الى حياتهم العائلية وحتى العاطفية وغيرها من التفاصيل. لكنّ هذا الحب والاهتمام الذي قد يصل الى الهوس أحيانًا، لم يمنع بعض المعجبين والمهوسين من قتل مشاهيرهم المفضلين.

ونستعرض فيما يلي أبرز النجوم الذين قتلوا على أيدي معجبيهم:

‎سيلينا كوينتاليلا

‎كانت الأمريكية المكسيكية سيلينا مطربة صاعدة ومعروفة في جميع أنحاء العالم، قُتلت على يد "سالديفار" مؤسسة نادي معجبيها، حيث اتهمتها عائلة سيليلنا بسرقة أموال جائزة غرامي، وبعد فترة ذهبت سيلينا لاسترداد النقود، إلا أنّ المعجبة اطلقت النار عليها، كما اطلقت النار على الشرطة لتسع ساعات، قبل أن تسلم نفسها ويُحكم عليها بالسجن مدى الحياة.

‎ريبكا شيفر

‎قُتلت بطلة مسلسل My Sister Sam على يد أحد معجبيها وكان يدعى "روبرت جون باردو"، حيث ظل يلاحقها لمدة 3 سنوات ويكتب لها الرسائل، ولعدم ردها عليه قام بدفع 250 دولارًا لشخص حتى يتعقبها، وعندما حصل على عنوان سكنها، ذهب وقتلها.

‎ديميباج داريل

‎يتمنى بعض الاشخاص أن يموتوا وهم يفعلون ما يحبون، لا أن يموتوا مقتولين، لكن هذا ما حدث مع عازف الجيتار داريل الذي قتله أحد معجبيه ولاعب كرة قدم سابق ناثان كايل، والسبب كان اعتقاده بأن داريل سرق أغانيه فقرر قتله بدل مقاضاته.

ميخائيل ليرمونتوف

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يعتبر الفنان الروسي الشاب ميخائيل ليرمونتوف من أعظم شعراء التاريخ، وذلك حتى قام صديقه ومعجبه نيكولاي مارتينوف بقتله في مبارزة عام 1841.

ألبرت إيبوس

توفي نجم كرة القدم الكاميروني ألبرت إيبوسي على أيدي جماهيره بعد مباراة يوم 23 أغسطس 2014 في الجزائر، حيث تم رشق اللاعب وزملائه بالقذائف لخسارتهم بالمباراة، مما أصاب إيبوس في رأسه، كما أن المعلومات التي نشرت، تبين أنه تعرض للطعن وضرب بوحشية حتى الموت في غرف تغيير الملابس من قبل معجب فقد أعصابه.

جون لينون

السيء في وفاة جون لينون أنه قُتل على يد مارك ديفيد تشابمان الذي كان من عشاق فريق البيتلز في وقت سابق، لكنه لم يكن مهووسًا بلينون، واعتقد أن قتل شخص مشهور سيجعله مشهورًا أيضًا، فقام بالاقترب من لينون، وطلب توقيعه، ثم أطلق النار عليه.

كريستينا جريمي

بعد أن شاركت كريستينا جريمي في مسابقة "ذا فويس" وأبهرت الجمهور وهي مازالت في عامها الـ 22، أصبحت "كريستينا" على موعد مع الشهرة، لكنها لم تكن تعلم أن هذه الشهرة لن تستمر طويلاً، حيث قُتلت على يد واحد من معجبيها يدعى كيفن جيمس، خلال إحدى حفلاتها أمام الجمهور مباشرة، ثم قتل نفسه بعدها.

أندريس إسكوبار

خلال كأس العالم 1994 خسرت كولومبيا بنتيجة 2-1 للولايات المتحدة، وتعود الخسارة الى أن إسكوبار أدخل الهدف في مرماه عن طريق الخطأ، لكن الخاسرين لم يتقبلوا النتيجة، وعندما كان إسكوبار في أحد المطاعم دخل في مشادة مع بعض الاشخاص حول الهدف، وأنهى الاشخاص المشادة بإطلاق النار عليه عدة مرات.