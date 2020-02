هالسي توقف حفلها لتعنيف معجب نادى باسم حبيبها السابق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوقفت المغنية الأمريكية هالسي حفلها بمدينه ميامي، فلوريدا والذي يعتبر جزءًا من احتفالات ما قبل مبارة دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" لتضع حدًا للإساءة التي تعرضت لها حين قام أحد الحاضرين بالصياح باسم حبيبها السابق، مغني الراب الأمريكي جي إيزي.

ونشرت صحيفة "إنسايدر" الأمريكية، فيديو قام بنشره أحد المعجبين أن هالسي أوقفت الحفل وتساءلت بعصبية شديدة عن الشخص الذي يصرخ باسم حبيبها السابق، وتوعدته أنه إذا قام بنطق اسم جي إيزي مرة أخرى سوف تلقي به خارج مبنى الحفل.

واستمرت هالسي، صاحبة الأغنية الشهيرة Without Me في البحث عن ذلك الشخص، قائلة إنها لن تدعه يقلل من احترامها في حفلها الخاص.

وبعد انتهاء هذا الحفل، كتبت هالسي عبر إنستغرام مخاطبة معجبيها: "لا تسمح لأي شخص أن يجعلك تشعر بالجنون لأنك امرأة تقف بمفردها فلا تتقبلي الإساءة بهدف أن يقال عنكِ أنك شخص لطيف.. أحبكم جميعًا".

الجدير بذكره أن هالسي وجي إيزي بدآ المواعدة في عام 2017 وتعاونا فنيًا في أغنية Him & I وحققت نجاحًا كبيرًا، وبعد ذلك في شهر يوليو لعام 2018 أعلنت هالسي عبر إنستغرام أنهما في فترة استراحة بعيدًا عن بعضهما، وبعدها أعلنا عودتهما مرة أخرى لينفصلا مرة اخرى في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وأعلنت خبر الانفصال وقالت إنها تفضل دائمًا عدم التحدث في خصوصياتها، لكن بسبب كونها شخصية مشهورة ولديها معجبون، لذلك عليهم أن يعلموا أن انفصالها عن جي إيزي، وأنها ستكرس وقتها لفنها، وبعد ذلك قامت بحذف كل الصور التي تجمعها معه من على صفحتها الرسمية على إنستغرام، وأشيع أن سبب الانفصال هو خيانة جي إيزي لها مما جعلها تنهي علاقتهما على الفور.

وتصدرت هالسي عناوين الصحف من قبل بعد طرح أغنيتها Now Or Never وذلك بسبب ظهور إحدى الآيات القرآنية في كليب الأغنية، فاندلعت عاصفة من الانتقادات أنه كيف يتضمن فيديو مثل هذا مليء بالمشاهد الجريئة وجود آية قرآنية.