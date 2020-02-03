هيا الشعيبي تصدم الجمهور برشاقتها بعد عملية التكميم.. شاهدي التغيير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من مرور بعض الوقت على إجراء الفنانة الكويتية هيا الشعيبي لعملية تكميم المعدة وإزالة "اللغلوغ"، إلا أن النتيجة بدأت بالظهور بشكل واضح على جسدها ووجها مؤخرًا، إذ تداول الجمهور صورًا لها تظهر ما خسرته من وزنها بشكل ملحوظ، إذْ أصبحت أكثر رشاقة.

وتغزل الجمهور بجمال الشعيبي والتغييرات التي طرأت على شكلها مؤخرًا، وكيف أصبحت أكثر جمالًا وفتنة، فيما أشار البعض إلى أن خسارتها للوزن جعلتها تبدو أصغر من عمرها الحقيقي.

ولاحظ الجمهور أن اللوك الجديد الذي ظهرت فيه الشعيبي أكسبها مزيدًا من الثقة بنفسها، إذْ باتت تحرص على مشاركة صورتها واستعراض جسدها بكل ثقة ودون تردد. كما أنها أصبحت أكثر أناقة، مرجعين الأمر إلى السهولة في اختيار الملابس المناسبة لها الآن.

وكانت الفنانة الكويتية قد خضعت منذ فترة لعملية تكميم معدة تبعتها بعملية أخرى لشفط دهون من منطقة الذقن وخاصة عند "اللغلوغ"، وذلك من أجل الظهور بشكل أجمل أمام الجمهور وأمام نفسها.

وانتشرت عمليات التجميل من هذا النوع بشكل كبير مؤخرًا بين الفتيات والشبان وبخاصة المشاهير، حيث أشار الأطباء أن تلك العمليات هي الحل الأمثل لفقدان الوزن، وقد يكون الوحيد الذي يتمكن فيه الشخص من خسارة شحوم جسمه والحصول على الجسم المثالي، كما أن تلك العمليات قد تنوعت بشكل كبير اليوم لخدمة المريض وخفض خطورتها على صحته.

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وخضعت العديد من الفنانات والنجمات لهذه العمليات في الآونة الأخيرة، من ضمنهم الفنانة الإماراتية أحلام، بالإضافة للإعلامية الكويتية سعاد سلمان التي كانت قد تعرضت للتنمّر بسبب وزنها الزائد على الشاشة خلال تقديمها لبرنامجها الصباحي.

وعلى صعيد آخر، كانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد تعرضت مؤخرًا للانتقادات بعد منحها نفسها لقب "ملكة الكوميديا"، واعتبر الجمهور أنه لا يحق للفنان أن يطلق على نفسه اللقب، وأن هذا الأمر يختصّ بالجمهور وخبراء النقد.

كما اعتبر آخرون أن الشعيبي وعلى الرغم من تخصصها في مجال الكوميديا، إلا أنه من الصعب أن تكون هي ملكة الكوميديا، وأن اللقب أكبر من أن يتم منحه بهذه السهولة.

يُشار إلى أن الفنانة الكويتية هيا الشعيبي كانت قد تزوجت مرتين، المرة الأولى من والد ابنها فهد، والمرة الثانية فى عام 2010 من الممثل هاني الطباخ، وأنجبت ابنتها فاطمة في مارس عام 2013، وانجبت ابنها الثاني جمال فى ابريل 2015، وانجبت ابنتها الثالثة سكينة فى ابريل عام 2017.