شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيى حفلا غنائيا بمدينة جدة الخميس الأخير بالشهر الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم تامر حسني، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم "تامر"، خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه منها: "ناسيني ليه، لولاك حبيبي، كفاياك أعذار، يا مالي عيني"، بالإضافة إلى أغانى البومه الأخير "عيش بشوقك"، والألبوم الجديد.

وفي سياق آخر، يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" فى الأراضى السعودية ويستغرق التصوير هناك حوالى أسبوع، وتجمع المشاهد بين تامر حسنى وماجد الكدوانى وحلا شيحة، حيث يُعد "مش أنا" أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية، ويبدو أن العمل تحتوى بعض خطوطه السينمائية على أحداث بالسعودية، خاصة وأن النجم السعودى فايز المالكى يشارك فى أحداثه بظهور خاص مع النجم تامر حسنى.

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ويُعرض للنجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.