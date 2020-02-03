عاصي الحلاني يهدي ابنته ماريتا قصيدة بعيد ميلادها وحفل ناجح في المكسيك

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 11:52 صباحاً - عبّر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته العارمة بعيد ميلاد ابنته الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني واختار أن يهديها قصيدة تشرح ما يختلج في قلبه من أحاسيس تجاهها، فنشر صورة لها وهو يحضنها وعلق عليها بأبيات شعرية فكتب :”كل عام وانت الغالية يا اغلى من روحي صرتي بحياتي الهنا يا بلسم جروحي لو كان بقدر شيل من عمري سنين بحطن بعمرك ورد وبعطرك تفوحي”.
وكان الحلاني أحيا حفلا ناجحاً في المكسيك وعلق على أحد مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يغني على المسرح :”ليلة من العمر مع الجالية العربية في كنكون المكسيك الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة”.
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