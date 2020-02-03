شاهدوا.. إبنة مايا دياب على خطى والدتها وتسجّل أغنية جديدة بصوتها

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 11:52 صباحاً - يبدو أن إبنة ​مايا دياب​ بدأت في شق طريقها نحو الفن، فقد شاركت الفنانة اللبنانية عبر خاصية القصة في صفحتها الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لـ كاي وهي متواجدة مع صديقتيها في استوديو الموزع ​هادي شرارة​ وكذلك مقطع فيديو وهي تتحدث إلى ابنتها سائلة إياها عما تريد فعله وأجابتها كاي بأنها ستسجل أغنية راب موضوعها عن المدرسة، وظهر جلياً من صوت مايا حماستها للأمر بانتظار أن تكتمل الأغنية.

إشارة إلى أن كاي كانت سجلت مقطع فيديو تواجدت فيه قرب سيارة حمراء منذ تشرين الثاني عام 2018 وظهرت تغني فيه لـ مساري ومايا دياب على طريقة الفيديو كليب وهي أغنية نور العين.