سيارة صدمت رجلاً أعمى.. فاستعاد نظره!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 11:52 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام بولندية أن رجل أعمى استعاد نظره بعد ان تعرض لحادث سيارة. يانوس غوراي أصيب بالعمى منذ 20 سنة وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ. ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد فجأة القدرة على الرؤية.
ويعتبر الأطباء أن “الآثار الجانبية” للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث هذه الظاهرة غير العادية، كما يعتقد المريض نفسه أن رؤيته عادت لأنه أصاب رأسه أولاً على غطاء السيارة ثم أصابه مرة أخرى على الأسفلت.
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