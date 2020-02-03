شاهد.. جنيفر لوبيز وشاكيرا تشعلان حفل الـ “سوبر بول” بعروض خيالية!

كتب امير فتحي في الاثنين 3 فبراير 2020 11:52 صباحاً - أحيت النجمتين شاكيرا و جينيفر لوبيز حفل سوبر بول لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروضاً خيالية في المباراة النهائية لدوري كرة القدم الامريكية.

وأشعل الثنائي جينيفر لوبيز وشاكيرا حفل “سوبر بول” السنوي، واشتركا معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

واعتبر البعض حفل جينيفر لوبيز وشاكيرا في “سوبر بول” بالليلة التاريخية بسبب العروض الفنية الخيالية التي قدمها الثنائي على المسرح، بالإضافة إلى مشاركتهم الاولى معاً في حفل “سوبر بول”، ومزج الثنائي مجموعة من أشهر أغانيهما مع فقرات استعراضية متنوعة.

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ومن مفاجآت حفل “سوبر بول 2020 ” مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى “السوبر بول”​.

وتٌقام المباراة على ملعب إستاد “هارد روك” في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ويتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها،

وتُعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدر أرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.