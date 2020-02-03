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شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة المصرية منال سلامة تنفي شائعة وفاتها والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
حرصت الفنانة المصرية منال سلامة على تكذيب شائعة وفاتها التي انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، إذ تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاتها أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في الوسط الفني بمصر.
ونفت الفنانة منال سلامة الشائعة بنفسها ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "أنستقرام" والابتسامة تسكن ملامحها وقالت خلاله: "أنا سعيدة بخبر موتي لأني شوفت أصحابي اللي بيحبوني وسمعت صوتهم لأنهم كلهم كلموني والتليفون ما بطلشي رن".
وتابعت: "كل سنة وأنتم طيبين أنا عايشة أهو، أُرزق، وشكرا على حبكم ليا".
ولدت منال سلامة في 10 أبريل 1970، وسط عائلة محبة للفن والإبداع، فوالدها مخرج مسرحي بارز في مصر، وهي شقيقة الممثل شريف سلامة وزوجة المخرج عادل أديب.
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