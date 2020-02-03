كيت ميدلتون تطبق قواعد البافتا بفستان ترتديه للمرة الثانية

متابعة بتجـــــــــرد: سرقت دوقة كامبردج كيت ميدلتون الأضواء على السجادة الحمراء إلى جانب زوجها الأمير ويليام في حفل توزيع جوائز البافتا البريطانية.

وتألقت كيت ميدلتون بفستان باللون الأبيض مرصع بالأزهار الذهبية من ألكساندر ماكوين لحضور لحضور هذا الحدث، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تظهر بها كيت بهذا الفستان، بل ارتدته أول مرة في عام 2012، وذلك تماشياً مع قواعد الحفل لهذا العام الذي تشجع على إعادة ارتداء ملابس قديمة أو استئجار الملابس لهذه المناسبة.

وأضافت كيت ميدلتون لمسة من البريق إلى إطلالتها ومجوهرات ناعمة من فان كليف، وارتدت حذاء باللون الذهبي من Jimmy Choo وحقيبة باللون الذهبي من Anya Hindmarch.

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يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها كيت من ألكساندر ماكوين في هذا الحفل، فمنذ ظهورها لأول مرة في الحفل عام 2017 اختارت إطلالاتها من ألكساندر ماكوين مرتين.

وكانت كيت قد ارتدت هذا الفستان لأول مرة في حفل عشاء رسمي عند زيارتها لماليزيا في عام 2012، حتى أن التصميم مستوحى نوعاً ما من اللباس التقليدي الماليزي، حتى أنه مطرز بأزهار الكركدية الماليزية الذهبية، إلا أن كيت أضافت بعض التعديلات على الفستان هذه المرة.