العالم يغني في عيد الحب.. هاني شاكر وآمال ماهر وأنغام يتنافسون

يشهد الاحتفال بعيد الحب هذا العام منافسة ساخنة بين نجوم الغناء في العالم العربي؛ إذ حرص فريق كبير من المطربين على طرح أغنيات جديدة تتسم بالطابع الرومانسي، ويواصل فريق آخر الاستعداد لتقديم حفلات غنائية تتلاءم مع هذه المناسبة التي يتم الاحتفاء بها يوم 14 فبراير/شباط كل عام.



وفي هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية" أبرز الحفلات المقرر إقامتها في عيد الحب.

على مسرح "كايرو شو" بالقاهرة تقيم الفنانة المصرية آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور، حفلا كبيرا بقيادة المايسترو هاني فرحات، ونشرت آمال ماهر الملصق الدعائي للحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل وكتبت "منتظراكم" 14 فبراير، نحتفل بعيد الحب مع بعض.





وقررت دار الأوبرا المصرية هذا العام منح المناسبة قدرا كبيرا من الاهتمام؛ لذا تحتفل بعيد الحب على يومين؛ حيث تقدم الفنانة أنغام حفل 12 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وتقدم باقة مختارة من أبرز أغنياتها مثل"اكتب لك تعهد، سيدي وصالك، حالة خاصة جدا".

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وعلى المسرح نفسه يقدم أمير الغناء العربي هاني شاكر الجمعة 14 فبراير، حفلا كبيرا يقدم خلاله مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة مثل "كدة برضو يا قمر، يا ريتك معايا، بحبك أنا، أغلى بشر".

وتستعد المطربة أصالة للمشاركة في حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب مصطفى شوقي الذى حقق شهرة كبيرة مؤخرا بعد أغنية "ملطشة القلوب" ويقام الحفل الخميس الموافق 13 فبراير، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وبعيدا عن القاهرة تستعد المطربة السورية رويدا عطية للمشاركة في حفل غنائي ضمن حفلات عيد الحب، بمشاركة المطرب اللبناني سعد رمضان، ويقام الحفل 14 فبراير المقبل في الدنمارك ويتوقع أن يشارك عدد كبير من أفراد الجاليات العربية.

وفي دبي يحيي المغني العالمي الشهير "مالوما" حفلة عيد الحب، إذ يحل نجم الموسيقى اللاتينية ضيفا على "كوكاكولا أرينا دبي" في 14 فبراير خلال جولته الغنائية العالمية التي تحمل عنوان "11:11". وتعد هذه الحفلة الأولى للفنان الكولومبي الشاب الحائز على جائزة غرامي في دبي.

وفي الكويت تحيي المطربة نوال الكويتية حفلها الغنائي بمشاركة المطرب الكويتي مطرف المطرف في 14 فبراير بالتزامن مع الاحتفال العالمي بعيد الحب.