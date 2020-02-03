بالصورة- ريتا حايك وزوجها في أجمل لحظاتهما الرومانسية

سرقت الممثلة ريتا حايك الأنظار برفقة زوجها طبيب القلب عبدالله ربيز، حيث نشرت صورة لها بصحبته وذلك عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستغرام، بدت فيها بقمة الرومانسية مع زوجها.

من جهة أخرى، تستعد “حايك” بعد أيام قليلة لدخول موقع تصوير مسلسل “من الآخر” وذلك بعدما وقع إختيار شركة “صبّاح أخوان” عليها للإنضمام إلى النجمين مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في المسلسل.

أشارت “حايك” التي تلعب شخصية تارا محامية أحوال شخصية في المسلسل، أن الذي دفعها لقبول الدور لأن للمرة الأولى تلعب هذه الشخصية الجديدة عليها بالاضافة الى أن فريق العمل كامل متكامل.

المسلسل دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع، العمل سيعرض في رمضان 2020 على قناة دبي. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.