- 1/2
- 2/2
Feb 03, 2020
سرقت الممثلة ريتا حايك الأنظار برفقة زوجها طبيب القلب عبدالله ربيز، حيث نشرت صورة لها بصحبته وذلك عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستغرام، بدت فيها بقمة الرومانسية مع زوجها.
من جهة أخرى، تستعد “حايك” بعد أيام قليلة لدخول موقع تصوير مسلسل “من الآخر” وذلك بعدما وقع إختيار شركة “صبّاح أخوان” عليها للإنضمام إلى النجمين مُعتصم النهار وسينتيا صاموئيل في المسلسل.
أشارت “حايك” التي تلعب شخصية تارا محامية أحوال شخصية في المسلسل، أن الذي دفعها لقبول الدور لأن للمرة الأولى تلعب هذه الشخصية الجديدة عليها بالاضافة الى أن فريق العمل كامل متكامل.
المسلسل دراميّ إجتماعيّ تبدأ قصّته بنهاية علاقة وبداية أخرى في حالة غريبة تجمع الشخصيّات الثلاث وسط وضع عائليّ صعب يتحكّم بالجميع، العمل سيعرض في رمضان 2020 على قناة دبي. وهو من كتابة أياد ابو الشامات الذي أنهى كتابة المُسلسل الذي سيُخرجه شارل شلالا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ريتا حايك وزوجها في أجمل لحظاتهما الرومانسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.