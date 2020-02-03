صالح الجسمي: مريم حسين ادعت أنها "حامل" في المحكمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعاد الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي تأكيده بأنه لن يتنازل عن حقه في قضيته مع الفنانة المغربية مريم حسين، مشددًا على أن حكم حبسها قانوني جرّاء ما اقترفته من أفعال واتهامات له على مدى العامين الماضيين، مشيرًا إلى أنه لن يعيد النظر في الأمر حتى ولو من باب الإنسانية، ليغلق الباب تمامًا على أي شخص يتحدث معه بشأن أي تفاوض.

وقال صالح الجسمي في تصريحات تلفزيونية، إن مريم حسين كانت تأتي جلسات المحاكمة برفقة ابنتها الصغيرة وفي إحدى الجلسات ادعت للقاضي أنها "حامل" وتريد الجلوس لأنها لا تستطيع الوقوف، وهذا جزء من الكذب الذي كانت تخوضه أمام القاضي في الجلسات، لافتًا إلى أن القاضي أعطاها الحد الأدنى من العقوبات.

وردّا على ما أثارته مريم حسين ضده بشأن الصورة التي نشرتها له وأنه كان في حفل مثلها للرد على أنه يحضر حفلات أيضًا، قال صالح الجسمي إن الحفل الذي تواجد فيه كان حفل زفاف على سنة الله ورسوله، مبينًا: "هذه امرأة متزوجة وعزمتني وظلت لمدة أسبوعين تؤكد عليّ الحضور وبعدها اتصلت بي وأرسلت لي لوكيشن عبر تطبيق الواتساب".

وعن سابق معرفته بها قال: "التقينا قبلها في مطعم مع صديق عربي الجنسية وطلبت رقم هاتفي كان قبلها بشهر وبلشت ترسل لي صورها وهي ترتدي فستان على شكل علم الإمارات وبترسل الصور بشكل عادي وكنت أرد على رسالة من بين كل 20 رسالة ترسلها لي وبعدها عزمتني على زواجها".

وبشأن عدم ملاحقته للمغني الأمريكي "تايغا" الذي تسبب في حبس مريم حسين بعد ظهوره معها في مقطع الفيديو محل القضية عندما لامس جسدها في حفل عيد ميلادها، أوضح أنه "سائح" جاء إلى الإمارات وغادر ولو كان موجودًا لعوقب على فعله.

وأشار الإعلامي الإماراتي إلى أنه أدرج اسمه ضمن القضية ولم يقصد مريم حسين بعينها مردفًا: "صرت بإحالة بحق الاثنين بس هل هو اسمه تايغا يمكن هذا لقبه وبعدين هذا سايح جه وراح لو كان هو موجود هنا وضبطوه ممكن كان يتعاقب ليش لأ".

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وأفصح صالح الجسمي عن محادثات هاتفية جرت بينه وبين مريم حسين قبل تصعيد الأمر للقضاء وطالبها بالاعتذار للجمهور، إلا أنها رفضت وبدأت في مهاجمته واتهمته بأنه كان يرغبها، وعندما لم ينال ما يريد بدأ الهجوم عليها.

وأكد أن شقيقه الفنان الإماراتي حسين الجسمي لم يتدخل في الأمر إطلاقًا ولو بالحديث معه، مبينًا أن هناك اتفاقًا جرى بالعائلة بينهما، وهو أن لكل شخص شؤونه الخاصة وأعماله التي لا يتدخل فيها أحد خاصًة أنه لم يتدخل في عمله بالفن والعكس.

وكان قد أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع "تويتر" القبض على مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، وأنها أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي كي يأخذ كل ذي حق حقه.

يُذكر أن محكمة استئناف دبي قد قضت قبل أسبوع ببراءة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.