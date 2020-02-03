المدون السعودي دحمي الروقي يفارق الحياة فجأة.. والجمهور مصدوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت عن عالمنا الأحد، المدون السعودي الشاب عبدالرحمن الروقي، الشهير على السوشيال ميديا بلقب "دحمي الروقي"، وسط صدمة كبيرة بين أقاربه ومتابعيه عبر موقع "تويتر"، بعدما فارق الحياة بشكل مفاجئ.

وأعلن عن خبر الوفاة شقيقه رحيّم الروقي، ونعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع "تويتر"، فكتب قائلا: "بقلوب مؤمنة منكسرة ومنفطرة ولا يعلم فيها إلا الله توفي اليوم أخي وصديقي وكل شيء أملكه عبدالرحمن الروقي (دحمي الروقي)".

وتم الإعلان أن سبب وفاته وعكة صحية مفاجئة ألمت به وتم نقله بشكل فوري إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية إلا أنه التقط آخر أنفاسه في العناية المشددة وتم الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، وسيكون موعد الصلاة على جثمانه الإثنين بعد صلاة الظهر في جامع الراجحي.

ووجدت تغريدة رحيم الروقي تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث انهالت كلمات النعي تحت وسم #دحمي_الروقي_في_ذمة_الله وكتب من خلاله المعلقون كلمات مؤثرة عبروا فيها عن صدمتهم برحيله المفاجئ وقدموا التعازي لشقيقه رحيم الروقي.

Advertisements

وكتب أحد المتابعين: "اللهم فردوسا لـ عبدالرحمن ونعيما غير مقطوع ولذة بنور وجهك تغشاه غدوا وعشيا اللهم ارحمه برحمتك التي تسع الكون ونقه بنقائك الذي لا سواد بعده وافتح له أبواب جنتك بابا خلف باب ونعيما من ورائه نعيم"، وأضاف آخر: "الله يرحمك يادحمي ويعوض شبابك بالجنة".

فيما دون البعض آيات قرآنية وأدعية عبر تغريدة شقيقه رحيم الروقي، وما جاء في التعليقات: "اللهم إن ميتنا في ذمتك، وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء اللهم ثبته عند السؤال وأعنه على الإجابة وارزق أهله الصبر والثبات واربط على قلوبهم يا رب.. آمين"، و"اللهم اغفر له وارحمه وبدل سيئاته حسنات يا رب يا مجيب الدعوات لا إله إلا أنت".

وكان قد اشتهر الشاب الراحل عبدالرحمن الروقي، عبر موقع "تويتر" بلقب "دحمي الروقي" وجذب من خلال منشوراته آلاف المتابعين النشطين والمتفاعلين مع تغريداته المتنوعة.

يذكر أن عبدالرحمن الروقي، كان يطرح خلال حياته عبر "تويتر" موضوعات اجتماعية تمس حياة الكثيرين في المجتمع وتجد اهتماما لافتا من الكثيرين، ووصل عدد متابعيه حتى وفاته نحو 50 ألف متابع.