وصلة سخرية بين أحمد حلمي ومحمد هنيدي والسقا تعرف على السبب

تفاعل عدد كبير من أصدقاء احمد حلمي داخل الوسط الفني فور نشره صوره داخل الاسانسير ساخرا من نفسه وهو يقول: " على فكرة أنا لا طالع ولا نازل. أنا بصور وخارج"، ليسخر منه محمد هنيدى بخفة دمه معلقا : " "انت لابس ساعة في صباعك" بسبب كبر حجم الخاتم.

لياتي بعدها أحمد السقا، ويعلق على هنيدى بصورته فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" ببدلته الصفراء قائلا: "مش أحسن من اللي كان بيعمل ستارة بيتهم بدلة"، فما كان من هنيدى إلا أن رد اللعبة للسقا بصورة من نفس الفيلم وهو يغنى "كريز كريز أحمر شفايف"، ليختتم أحمد حلمى اللعبة كما بدأها بصورته الشهيرة من فيلم الناظر وهو يقول "شكرًا".

وكان أحمد حلمى قد حصل على جائزة أفضل ممثل كوميدي في 2019 عن فيلمه "خيال مآتة" في حفل دير جسيت.

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يذكر أن احدث أعمال الفنان أحمد حلمى "خيال مآتة"، ويشارك أيضا في بطولته منة شلبي وحسن حسنى وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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