تعرف علي حقيقة وفاة الفنانة منال سلامة

إنتشرت في خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد وفاة الفنانة منال سلامة، أثناء أدائها مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأكد الدكتور أشرف زكي، في تصريحات صحفية أن هذه الاقاويل ما هي إلا مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

بينما نشرت منال سلامة فيديو لها من خلال حسابها الرسمي على "الانستجرام" لتنفي شائعة وفاتها بشكل قطعي.

وقالت من خلال الفيديو :"انا سعيدة بخبر موتي جدا لاني شوفت صحابي اللي بيحبوني والتليفون مبطلش رن انا عايشة حية لسه ارزق وميرسي جدا على حبكم ليا".

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