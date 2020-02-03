هاني شاكر يحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية 14 فبراير

القاهرة - لايف ستايل
يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لأحياء حفل عيد الحب يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.
بينما يقدم هاني شاكر، العديد من أبرز الاغاني الخاصة به التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.
وعلى جانب أخر يتم إحالة محمد محمود مصطفى الشهير بـ"حمو بيكا" إلى محكمة جنح الدخيلة وتحديد جلسة 15 فبراير، لمحاكمته بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية.
بينما وجهت النيابة اتهامات لـ"بيكا"، باقتحام منشأة عامة "مقر نقابة المهن الموسيقية"، والتحريض والتخريب، والتعدي بالألفاظ على موظف شخصية عامة "نقيب الموسيقيين"، والسب والقذف.
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