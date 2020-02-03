سامي يوسف يُطلِق جديده بعنوان "طه"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلق المنشد سامي يوسف أغنيته المنفردة الجديدة "طه" بنسختها المسجلة في مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية بالمغرب في العام 2019. حيث قدمها لأول مرة مباشرةً على الهواء. علماً أن كلماتها مأخوذة من قصيدة صوفية للمتصوّف المصري الشيخ صالح الجعفري الذي رحل في العام 1979 بعدما درس وعاش في جامعة الأزهر الشهيرة في القاهرة.



ويأتي الإلهام وراء هذ اللحن من الموسيقى الشعبية الشهيرة من الهند إلى آسيا الوسطى، ومن الشرق الأوسط إلى البلقان، وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا. فيما يرافق "يوسف" مجموعة من العازفين البارزين من جميع أنحاء العالم بتفاعلٍ فريد بين التقاليد الموسيقية والأدبية، وينضم إليهم العديد من المطربين المساعدين وكذلك المغنّي المغربي الشهير إسماعيل بوجية.

وقال يوسف بتعليقه على الأغنية في تغريدته المثبتة على "تويتر": يسعدني أن أشارك أول أغنية منفردة لي في عام العام. هذه القطعة عبارة عن إحياء لحن شعبي يعود إلى قرون اشتهر خلالها في أنحاء كثيرة من العالم. مع حبي.