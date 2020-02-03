مهرجان "أوال" يُكرِّم الرواد والمبدعين في يوبيله الذهبي

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""الخليج 365"" من بيروت: انطلقت فعاليات مهرجان "أوال" المسرحي الثالث عشر على خشبة صالة البحرين الثقافية، برعاية وحضور الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد كبير من الفنانين والمهتمين بالشأن المسرحي

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نجم

وتحدث أول رئيس مجلس إدارة لمسرح "أوال" الدكتور راشد نجم موضحاً أن الاحتفال بهذا المهرجان في هذا العام، ليس مثل سابقيه. حيث سيُحتَفى بالتجربة الثرية والمميزة الذي قدّمها منذ تأسيسه في صيف عام 1970 ضمن لياليه التي ستعكس تجاربه في بيوبيله الذهبي.

الشيخة هلا

بدورها قالت الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة، مدير عام الثقافة والفنون، إن مملكة البحرين احتفلت في الفترة الأخيرة بمئوية الشرطة والتعليم، وخمسينية أسرة الأدباء والكتاب، واليوم يحتفل مسرح "أوال" بيوبيله الذهبي". وهنأت القيمين عليه بهذه المناسبة مشيرةً لأهمية دور رواد مسرح" أوال" الذين ساهموا بترسيخ ملامح انطلاق المسرح البحريني، حيث قدّموا خلال العقود الخمسة الماضية بما يملكون من إمكانيات ومواهب العديد من الأعمال التي تركت أثرها على الحركة المسرحية والثقافية في البلاد

هذا وكرّم حفل الافتتاح أول مجلس إدارة لمسرح "أوال" وهم راشد نجم ،عبدالرحمن بركات، عبدالله يوسف، خليفة العريفي وحسن النعيمي. كما تم تكريم الرعاة، ولجنة التحكيم المكوّنة من حمد الشهابي، أحمد جاسم، زهرة منصور ونخبة من المبدعين، وهم: قاسم حداد، عقيل سوار، عيسى الحمر، عبدالله وليد، سعد البوعينين، أحلام محمد وأحمد جاسم العكبري. ثم دشنت الشيخة هلا بنت محمد كتاب "خمس عقود من اللؤلؤ" الأرشيفي عن تاريخ مسرح "أوال" من إعداد محمد حميد السلمان وإخراج موسى حسن وبدعم من الجامعة الأهلية.