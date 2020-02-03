شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أخضع لفحوصات بسيطة نتيجة ضغط العمل ولم أتعرض لأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي المخرج المسرحي خالد جلال تعرضه لأي أزمات قلبية نقل على إثرها للمستشفي عن طريق الإسعاف كما نشر أحد المواقع وقال لليوم السابع أنه هو من توجه صباح اليوم إلي إحدى المستشفيات لإجراء فحوصات عادية وذهب بسيارته الخاصة وليس سيارة الاسعاف كما كتب المواقع

وكشف خالد لليوم السابع عن حالته قائلا : شعرت بإرهاق نتيجة ضغط العمل واخراجي لاحتفالات الشرطة الأخيرة وشعرت بارتفاع في ضغط الدم فتوجهت للمستشفى من أجل الاطمئنان وكنت أمس في مكتبي بقطاع الإنتاج الثقافي اباشر عملي وقريبا جدا سأقدم موسم جديد من العرض المسرحي "سينما مصر".

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"سينما مصر" عرض تخرج الدفعة الثانية " قسم تمثيل" بمركز الإبداع الفنى والتى يستحضر فيها المخرج خالد جلال تاريخ مصرالسينمائى عبر مشاهد مختلفة من روائع الأفلام المصرية لكبارالنجوم ويقدم تلك المشاهد فنانون صاعدون بقوة يمتلكون مواهب متعددة في التمثيل والغناء والرقص وكل فنون الآداء.

عرض "سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي إضافة إلى بسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهرومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبيرطنطاوي وشيماء منصور.