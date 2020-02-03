أمينة تستعيد ذكرياتها مع شقيقتها الراحلة بصورة ورسالة مؤثرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت المطربة أمينة ذكرياتها مع شقيقتها الراحلة بصورة تجمعهما، حيث نشرت المطربة صورة تجمعها بشقيقتها الراحلة عزة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الاثنين، ورحلت شقيقة أمينة في يوليو الماضي بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة بمنزلها توفيت على أثرها ودفنت في مقابر الأسرة بمنطقة العمود إبياصة بمنطقة كرموز في الاسكندرية ، ورثت المطربة أمينة شقيقتها بكلمات مؤثرة طلبت في نهايتها من محبيها الدعاء لها.



أمينة تستعيد ذكرياتها مع شقيقتها

وجاءت رسالة أمينة على صورتها مع شقيقتها الراحلة وهى: "أختى وحشتينى يا نور عينى وحشتينى قوى من هنا لحاااااد أما اقابلك مش عارفة اقول إيه ولا أبدأ كلامي عنك إزاى عايزة أقولك إن وجودك كان مهم قوى حتى لو إيه بس انتى كنتى زى الغفير الأمين اللى يؤتمن على أى حاجة بحبك حب مش قادرة أوصفه ومحتاجة لحضنك قوي بس أنتى بإذن الله فى مكان أحسن لأنك صبرتى كتير قوى يا نور عينى.. صبرتى على زوج حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وصبرتي على مرضك وكنتي برضه بتضحكي وكنتى عايزة تعيشى مش عشانك عشانا كلنا.. وحشتينى يا عزة يا زوز زى ما كان بابا بيناديكى كان بيعتبرك ابنه مش بنته ربنا يرحمك ويعلى درجتك عنده ويسكنك فسيح جناته.. بحبك وحشتينى.. أمانه اللى يشوف البوست ده يدعيلها ويدعى لأمواتنا جميعا الفاتحة".



أمينة وشقيقتها الراحلة

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وكانت قد انتهت المطربة أمينة من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "اتقل تتكيف" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد على موسي، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وتولى إخراج الكليب جميل جميل المغازي، ومن المقرر إذاعتها على عدد من القنوات خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، أحيت المطربة أمينة، حفل "مصرنا" الذي تنظمه القبائل العربية، باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي، وردد الجمهور، هتاف "تحيا مصر" خلف أمينة، حيث أكدت الأخيرة على أن جميع المصريين عائلة واحدة تعيش في وطن واحد.

كما طرحت أمينة العام الماضي ألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، على اليوتيوب ومحطات الراديو، وذلك بعد فترة عمل طويلة لأمينة على الألبوم مع الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، لتقديم أغنيات متنوعة ومختلفة، ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات هي "سيدي" كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم وتوزيع مينو، "في شرع مين" كلمات ملاك عادل والحان مدين وتوزيع أحمد عادل، "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هانى فاروق وتوزيع أشرف البرنس، "السهرة ولعانه" كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع جيزو، "صاحبتى" كلمات وليد رياض وألحان منعم وتوزيع اشرف البرنس.